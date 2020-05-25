РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В подмосковных Люберцах 795 пациентов с подтвержденным коронавирусом находятся на домашнем лечении, сообщил и.о. главного врача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
«На текущий момент заболевших коронавирусом на территории округа 1345 человек, в стационарах - 165 человек, на домашнем лечении 795 пациентов, выписано - 327, умерших - 58», - сказал Семенцов.
По его словам, за период с 18 по 24 мая зарегистрировано 75 обращений, все обращения отработали.
831 новый случай коронавирусной инфекции выявили в Московской области за прошедшие сутки, с начала пандемии в регионе было зарегистрировано 34 346 случаев Covid-19.
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25 МАЯ
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