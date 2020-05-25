РИАМО - 25 мая. В подмосковном Ленинском городском округе возбудили уголовное дело по факту убийства неизвестного мужчины, чье расчлененное тело обнаружили в лесу, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«По предварительным данным следствия, 24 мая 2020 года в лесном массиве, расположенном недалеко от одного из СНТ в Ленинском городском округе, в двух сумках обнаружены фрагменты тела неустановленного мужчины, давность наступления смерти которого около десяти суток», - говорится в сообщении.

Личность убитого устанавливается, для выяснения причины его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

Также проводятся мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению преступления.