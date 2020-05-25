РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Подачу холодной и горячей воды возобновят жителям дома на Проспекте Ленина в подмосковной Балашихе до 17:00 понедельника, сообщила «РИАМО в Балашихе» главный инженер управляющей компании ООО «Квант-7» Надежда Дудченко.

В понедельник около 14:00 жители дома №47 по Проспекту Ленина в Балашихе пожаловались на частичное отключение холодного и полное отсутствие горячего водоснабжения в доме.

«Отключение воды в доме №47 на Проспекте Ленина произошло из-за аварийной ситуации в подвале дома. В настоящее время слесари устраняют последствия аварии», – сказала Дудченко.

Она добавила, что примерно до 17:00 понедельника водоснабжение будет восстановлено во всем доме.