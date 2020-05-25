РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. В понедельник в городском округе Люберцы стартовало предварительное голосование партии «Единая Россия», для участия в праймериз заявлены семь кандидатов, сообщил глава округа Владимир Ружицкий.

«В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в Московском регионе праймериз проходит в онлайн-формате с использованием специальной цифровой платформы. Она позволяет проголосовать в один клик», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что подобный формат проведения праймериз полностью отвечает требованиям устава партии и положению о проведении предварительного голосования.

Правом голосовать за кандидатов обладают граждане РФ, являющиеся членами партии «Единая Россия», список которых утвержден организационным комитетом по проведению предварительного голосования.