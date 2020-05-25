РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Мытищинским нарушителям придется возместить ущерб окружающей среде на сумму свыше 400 тысяч рублей по предписаниям Минэкологии, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Арбитражный суд Москвы вынес решение по иску Минэкологии о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде в городском округе Мытищи. Ответчиком выступило ООО «БалтБизнес», которое арендует земельный участок вблизи деревни Беляниново, принадлежащий ООО «Агрофирма «Пирогово».

«По итогам расследования компания была оштрафована на 100 тысяч рублей. Помимо этого, специалисты рассчитали ущерб, нанесенный землям в результате организации незаконной свалки, сумма которого составила 442 тысяч рублей. Поскольку нарушители отказались возмещать его в добровольном порядке, Минэкологии было вынуждено обратиться в суд. Теперь компании придется возмещать ущерб по судебному решению», - говорится в сообщении.

Ранее в ходе административного расследования было установлено, что компания-арендатор отсыпала участок грунтами с включением строительных отходов – боя кирпича и бетона.

Проектной документации на организацию площадки для размещения и накопления отходов у производителей работ не оказалось. Нарушение усугубилось тем, что мусор складировался на землях сельскохозяйственного назначения.