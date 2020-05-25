РИАМО - 25 мая. Надои молока в Подмосковье увеличились на 11,5 тысяч тонн за четыре месяца 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«С начала года валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях региона увеличилось на 11,5 тысяч тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило порядка 209 тысяч тонн молока», - сказал Разин.

Также в подмосковных хозяйствах увеличилась продуктивность дойных коров.

«На корову получено 2639 килограммов молока, это - плюс 131 килограмм. Среди хозяйств лидером по надоям молока на корову за последние четыре месяца остается Ленинский городской округ - 29 килограммов. Затем идут Озеры - 26,9 килограмма и Серебряные Пруды - 25,5 килограммов», - добавил Разин.

По его словам, регулярное увеличение молочной продуктивности коров является результатом целенаправленной работы региональных властей, которые поддерживают сельхозпроизводителей. Также повышению надоев способствуют комфортные условия содержания и кормления скота.