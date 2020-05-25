РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Окос травы провели на придорожной полосепроизвели в микрорайоне Южный городского округа Балашиха по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница микрорайона Южный рассказала на портале «Добродел» о том, что от улицы Некрасова, дом №15/1 до шоссе Энтузиастов, дом №78 необходимо провести окос травы с обеих сторон центральной улицы Твардовского. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения.

«Администрация городского округа Балашиха рассмотрела обращение по вопросу окоса зеленых насаждений в придорожной полосе указанной автодороги. Работы по окосу придорожной полосы выполнены (фотоматериалы прилагаются)»,- сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями Московской области и оперативного решения проблем на местах.