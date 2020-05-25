РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Единая дежурно-диспетчерская служба подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 10 тысяч обращений от жителей, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу директор службы Виталий Богданов.
«За минувшую неделю в ЕДДС-112 горокруга Люберцы поступило 10,3 тысячи обращений, из них 614 - на горячую линию администрации, а по единому номеру 112 - 9 686. ЕДДС работает в режиме повышенной готовности. На телефон горячей линии администрации Люберец поступило 41 обращение по вопросам ЖКХ, шесть - по вопросам экологии», - сказал Богданов.
По его словам, все обращения в установленном порядке отправлены должностным лицам администрации.
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25 МАЯ
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