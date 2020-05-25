РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 25 мая. В подмосковных Котельниках творческие коллективы выступили онлайн на праздновании Дня славянской письменности и культуры в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Образцовый детский коллектив - оркестр русских народных инструментов «Жаворонок» детской школы искусств имени В.К. Андреева стал одним из представителей Котельников на канале YouTube «День славянской письменности и культуры в Подмосковье». Песню на стихи «Подмосковные вечера» исполнила преподаватель хорового отделения ДШИ Алина Сафина», - говорится в сообщении.

Также онлайн выступили вокальная студия «Время», образцовый коллектив «Балетная студия «Фуэте» и народный коллектив «Фольклорный ансамбль «Русская песня» культурного комплекса «Котельники».

В День славянской письменности и культуры библиотеки Московской области запустили онлайн-проект о буквах славянской азбуки. Весь день в социальных сетях библиотек публиковались видеоролики с рассказами о буквах глаголицы и кириллицы. Были опубликованы истории значения букв, забытых слов и малоизвестных фактах. Библиотека города Котельники рассказала о букве Хлъмъ (холм).