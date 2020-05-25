РИАМО - 25 мая. Следователи проводят проверку по факту публикации в социальных сетях видеоролика, на котором хулиган устраивает разгром на военном мемориале в подмосковной Черноголовке, говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Доследственная проверка организована следственным отделом по городу Ногинску ГСУ СК России по Московской области.

«Изображено (на видео – ред.), как мужчина наносит повреждения возложенным к мемориалу Великой Отечественной войны конструкциям и цветам, после чего скрывается с места», - отмечается в материале.

Следователи совместно с сотрудниками полиции устанавливают личность мужчины. По результатам проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.