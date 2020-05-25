РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Последние звонки в режиме онлайн в понедельник прозвенели для свыше 5 тысяч выпускников 9 и 11 классов Подольска, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Более 5 тысяч выпускников 9 и 11 классов подольских школ попрощались в понедельник со своими учителями, школами и вскоре сделают решительный шаг во взрослую жизнь. Волнительный и трогательный праздник в связи с непростой эпидемиологической ситуацией в стране прошел для них в онлайн-формате», - говорится в сообщении.

Последние звонки прозвенели для более 3,8 тысячи девятиклассников и около 2 тысяч одиннадцатиклассников образовательных учреждений округа.

В текущем году ЕГЭ начнется 29 июня. Это будут экзамены по географии, литературе, информатике и ИКТ. При этом экзамены будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы, аттестаты же будут выданы до 15 июня. Пункты проведения будут оснащены средствами защиты, также будет организована безопасная рассадка детей в аудитории. Девятиклассники в 2020 году обязательные экзамены по русскому языку, математике и предметам по выбору сдавать не будут. Итоговые оценки будут выставлены на основании годовых.