РИАМО - 25 мая. Сотрудники поисково-спасательного отряда вытащили собаку из реки Нары в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

Старший смены поисково-спасательного отряда №18 «Мособлпожспаса» Александр Ламочкин отметил, что собака упала с обрывистого берега реки в воду. Обессиленное животное заметили дети, которые не смогли самостоятельно вытащить собаку из воды.

«Из-за небольшого берегового обрыва пес не смог выбраться на берег. Дети, увидевшие барахтающуюся собаку, попытались помочь ему, но ничего не получилось. Тогда ребята обратились к взрослым, а те, чтобы не мучить бедное животное, вызвали спасателей», – сказал Ламочкин.

Он добавил, что с помощью спасательных веревок специалисты смогли вытащить собаку из воды. В ходе проведения спасательной операции животное не пострадало.