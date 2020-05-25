РИАМО - 25 мая. Спасатели деблокировали пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии на трассе А-108 в Орехово-Зуевском городском округе, пострадавшего передали медикам, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Спасатель (старший смены) поисково-спасательного отряда №14 Михаил Лыков отметил, что 24 мая на дороге столкнулись три грузовых автомобиля.

«Все три машины были сильно искорежены. Водители двух грузовиков с помощью очевидцев смогли выбраться. Третий дальнобойщик остался зажат в автомобиле. Применив гидравлический аварийно-спасательный инструмент, спасатели деблокировали пострадавшего», - сказал Лыков.

Он добавил, что пострадавшего водителя передали врачам скорой медицинской помощи.