РИАМО – 25 мая. Московская область заняла седьмое место в рейтинге регионов России по социальной ориентированности бюджетов, подготовленном РИА Новости.

«Больше всего средств (свыше 90 тысяч рублей на человека) на социальную сферу в 2019 году выделили Сахалинская область, Москва и Санкт-Петербург, меньше всего (до 30 тысяч рублей) — Камчатский край и Чукотский автономный округ», - говорится в сообщении агентства.

В Подмосковье социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили в минувшем году 72,03 тысячи рублей. С этим показателем Московская область заняла седьмое место в рейтинговой таблице.

В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (4 место), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5 место), Тюменская область (6 место). Места с восьмого по десятое заняли Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область соответственно.

Составители рейтинга использовали данные Минфина РФ, Федерального казначейства и Росстата. К социальным отнесли расходы бюджетов на образование, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт, соцполитику (пенсии, социальное обслуживание и так далее).