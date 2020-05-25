РИАМО – 25 мая. Московская область заняла седьмое место в рейтинге регионов России по социальной ориентированности бюджетов, подготовленном РИА Новости.
В Подмосковье социальные расходы консолидированного бюджета на одного жителя составили в минувшем году 72,03 тысячи рублей. С этим показателем Московская область заняла седьмое место в рейтинговой таблице.
В топ-10 также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ (4 место), Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (5 место), Тюменская область (6 место). Места с восьмого по десятое заняли Ленинградская область, Ненецкий автономный округ и Иркутская область соответственно.
Составители рейтинга использовали данные Минфина РФ, Федерального казначейства и Росстата. К социальным отнесли расходы бюджетов на образование, культуру, здравоохранение, физкультуру и спорт, соцполитику (пенсии, социальное обслуживание и так далее).
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