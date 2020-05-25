РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ)- 25 мая. В зоомагазинах сети «Четыре лапы» в Люберцах проходит ежегодная благотворительная акция «Добролап», в рамках которой состоится сбор помощи приютам для бездомных животных, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Благотворительная инициатива «Добролап» проходит уже в седьмой раз в сети «Четыре лапы». Она объединяет всех, кто не равнодушен к питомцам без семьи, кто хочет помочь животным найти родителей и поддержать временно бездомных друзей. Акция проходит совместно с 27 благотворительными организациями», - говорится в сообщении.

Принять участие в благотворительном марафоне можно в любом зоомагазине «Четыре лапы» или на официальном сайте. Для этого нужно купить любую продукцию для животных – корма, лекарственные препараты, наполнители, средства гигиены. На товары наклеят специальные значки «Добролапа» и позже передадут в приюты.

Всего за время проведения акции в ней приняли участие порядка 39 тысяч человек, почти 15 тысяч подопечных приютов получили помощь.

Подробности проведения акции можно узнать на официальном сайте торговой сети: www.4lapy.ru.