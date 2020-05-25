РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Театр кукол «Огниво» в городском округе Мытищи на текущей неделе проведет ряд онлайн-мероприятий, сообщается в Instagram-аккаунте театра.



«Дорогие зрители! Публикуем расписание нашей онлайн-программы на эту неделю. 27 мая в 9:00 Саша Антонова расскажет, как сделать слайм своими руками, 30 мая в 19:00 Сергей Омшенецкий прочитает рассказ Николая Носова «Фантазеры», а 31 мая в 19:00 состоится прямой эфир в Instagram с художественным руководителем театра Алексеем Гущуком», - говорится в сообщении.

Все материалы будут доступны на сайте и YouTube-канале театра, а также в группах в соцсетях «ВКонтакте» и Facebook.