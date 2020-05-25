РИАМО - 25 мая. В понедельник в Подмосковье возобновили работу 118 многофункциональных центров предоставления госуслуг, во вторник откроются еще шесть офисов, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы МФЦ Московской области.

В регионе начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса. Так, с понедельника в Московской области могут вернуться к работе МФЦ.

«На данный момент открыто 118 офисов. Завтра откроются еще и будут работать в итоге 124 офиса в 63 муниципалитетах», - сказал собеседник агентства.

На первом этапе возобновления работы МФЦ предусмотрен прием юридических лиц для оказания семи госуслуг. Для посещения центров необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (800) 550-50-30.

На втором этапе планируется расширить список предоставляемых услуг, в том числе их будут предоставлять и для физических лиц. На третьем этапе подмосковные МФЦ вернутся к полноценной работе.

Посещать многофункциональные центры можно только в маске и перчатках, наличие средств защиты проверят на входе в здание.

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25 МАЯ

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