РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Ямочный ремонт провели на участке Саввинского шоссе в микрорайоне Железнодорожный Балашихи по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель микрорайона направил на портал сообщение о том, что в дорожном полотне на Саввинском шоссе, 4 корпус 2 у светофора на пешеходном переходе имеются ямы. Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения и относится к компетенции органов местного самоуправления.

«Сотрудники администрации городского округа Балашиха осмотрели указанную автомобильную дорогу. Осмотр подтвердил наличие ям на проезжей части. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия автодороги на участке, обозначенном в обращении, выполнены (фотоотчет прилагается)», - сказал заместитель главы администрации Балашихи Алексей Ковалев.

Он поблагодарил жителя Балашихи за активную гражданскую позицию и участие в жизни городского округа.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.