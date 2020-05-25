РИАМО - 25 мая. На станции «Смоленская» Арбатско-Покровской линии метро демонтировали все эскалаторы, которые проработали на станции почти 67 лет, говорится в сообщении пресс-службы столичной подземки.

Демонтаж фундамента займет два месяца. Параллельно с этим идет разбор элементов декоративной отделки свода наклонного тоннеля.

«В ходе данных работ все конструкции разбираются и демонтируются до «голого» тоннеля. После ремонта наклонного тоннеля предстоит монтаж нового декоративного свода и заливка фундаментов под новые эскалаторы», – говорится в сообщении.

Рабочие применяют все необходимые меры личной защиты. Также работникам ежедневно измеряют температуру.

В ходе работ специалисты отреставрируют в вестибюле станции «Смоленская» вентиляционные решетки, восстановят полы в пассажирской зоне с повторением исторического рисунка. На стенах эскалаторного зала выполнят реставрацию мозаичных панно.

Также планируется отреставрировать и реконструировать деревянный блок телефон-автоматов в обходном коридоре. При реконструкции касс будет сохранена и отреставрирована историческая деревянная облицовка и резные детали. Также будут отреставрированы деревянные двери служебных помещений, дверцы пожарных кранов и пультов управления.

Станция «Смоленская» Арбатско-Покровской линии закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года до лета 2021 года. Поезда проезжают данную станцию без остановки. Пассажиры могут воспользоваться станцией Филевской линии.