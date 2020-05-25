РИАМО – 25 мая. В России в начале осени текущего года может начаться массовая вакцинация от коронавируса, у протестировавших на себе вакцину от инфекции ученых нашли антитела, сообщается на сайте kp.ru.

«Мы надеемся, что массовая вакцинация начнется в начале осени. Но, естественно, одномоментно все население не сможет получить эту вакцину, будем считать, что в лучшем варианте это займет полгода, семь - девять месяцев, процесс вакцинации и ее масштабирование», – сказал директор центра имени Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что у сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, которые добровольно протестировали на себе разрабатываемую ими вакцину, были обнаружены антитела к заболеванию.

Ранее вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн рассказал, что российская вакцина от новой коронавирусной инфекции может быть готова уже осенью 2020 года.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в России может стартовать осенью 2020 года. Все население не сможет получить вакцину одномоментно.

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