РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. 3,8 тысячи штук бутилированной воды емкостью 0,5 литра передали для врачей, медсестер, санитарок Мытищинской городской клинической больницы, работающих в красной зоне, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

Группа компаний «Специальные системы и технологии» передала в знак уважения и поддержки врачей МГКБ 3,8 тысячи бутылок питьевой воды. Всего для сотрудников больницы, работающих с коронавирусными пациентами, было закуплено воды на 50 тысяч рублей.

«Когда к нам обратились из «ССТ» с просьбой оказать содействие, мы предложили помочь бутилированной водой. Врачам, находящимся в средствах индивидуальной защиты, удобнее пить воду из небольших одноразовых емкостей», - сказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам МГКБ Михаил Рыбаков.

Предприятия ГК «ССТ» во время пандемии продолжают выполнять свои обязательства перед заказчиками из нефтегазового комплекса и других отраслей промышленности, соблюдая все необходимые меры для обеспечения безопасности сотрудников и прилагая максимум усилий для сохранения коллективов предприятий.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

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