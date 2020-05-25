РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник поздравил подмосковных выпускников с последним звонком и пожелал им удачи и исполнения всего задуманного.
В этом году из-за пандемии коронавируса последний звонок в Подмосковье проходит в онлайн-формате.
Воробьев также отметил, что в этом году в Подмосковье насчитывается 115 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.
«Дай бог, чтобы перчаточно-масочный режим ушел навсегда. Берегите, пожалуйста, своих родителей. Мы вас очень любим, надеемся на вас. Удачи и только вперед», - пожелал ребятам Воробьев.
После выступления губернатора в рамках онлайн-мероприятия начался концерт популярной певицы Zivert.
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