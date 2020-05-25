РИАМО - 25 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в понедельник поздравил подмосковных выпускников с последним звонком и пожелал им удачи и исполнения всего задуманного.

В этом году из-за пандемии коронавируса последний звонок в Подмосковье проходит в онлайн-формате.

«Хочу пожелать, чтобы все, что вы запланировали, не сразу, но с течением времени обязательно реализовалось. Хочу пожелать, чтобы всегда рядом были те, с кем можно посоветоваться. У кого можно спросить. Это родители или наставник, друг или просто близкий человек, которому доверяешь», - сказал Воробьев в ходе онлайн-трансляции на YouTube.

Воробьев также отметил, что в этом году в Подмосковье насчитывается 115 тысяч выпускников девятых и одиннадцатых классов.

«Дай бог, чтобы перчаточно-масочный режим ушел навсегда. Берегите, пожалуйста, своих родителей. Мы вас очень любим, надеемся на вас. Удачи и только вперед», - пожелал ребятам Воробьев.

После выступления губернатора в рамках онлайн-мероприятия начался концерт популярной певицы Zivert.