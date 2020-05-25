РИАМО - 25 мая. СК ходатайствует перед Хамовническим судом Москвы об аресте Алексея Барышникова, который подозревается в захвате заложников в банке на Земляном Валу в Москве, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы суда.

«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алексея Барышникова, обвиняемого по статье 206 УК РФ», - сказал собеседник агентства.

Ранее 34-летний Алексей Барышников захватил заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу и угрожал совершить взрыв. Мужчину задержали при штурме здания. Среди увлечений Барышникова в соцсетях указана психология, у него есть свой Youtube-канал, плей-лист которого состоит из роликов «Как общаться с ангелами, как установить связь c высшим я и цивилизациями света», «Активация 12 слоев алмазного ДНК и РНК» и так далее.

Видео допроса подозреваемого в захвате заложников в банке в Москве>>