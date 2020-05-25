РИАМО (МЫТИЩИ) - 25 мая. Одинокой матери с ребенком-инвалидом окажут материальную помощь в городском округе Мытищи, сообщил первый заместитель председателя Московской областной думы Никита Чаплин.

«Продолжаю проводить онлайн-приемы граждан. В понедельник взял на контроль обращения одинокой мамы с ребенком-инвалидом из Мытищ Юлии Анатольевны и ветерана труда, пенсионера Виктора Федоровича из Лобни. Связался с сотрудниками соцзащиты, в ближайшее время материальная помощь будет оказана», - написал Чаплин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что если необходима консультация или помощь, то всегда можно к нему обратиться. Для этого следует предварительно написать на почту: moduma@yandex.ru или в директ-сообщения на страницах в социальных сетях (Instagram, «ВКонтакте», «Одноклассники»).

Контакты для обращений по телефону: 8-909-909-46-99; 8-916-154-97-49; 8-910-406-37-74 (по вопросам дачников и садоводов).