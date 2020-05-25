РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Подрядные организации приступили к ремонту автодорог на улицах Школьная и Индустриальная в микрорайоне Климовск Подольска, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Дорожные работы в микрорайоне Климовск. Подрядные организации ГБУ «Мосавтодор» приступили к ремонтным работам по улицам Школьная и Индустриальная. В настоящее время демонтируется старый дорожный борт, готовятся траншеи под установку нового бортового камня», - говорится в сообщении.

После завершения вышеуказанных видов работ, начнутся работы по фрезеровке старого асфальтового покрытия и укладке нового.