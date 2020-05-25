РИАМО – 25 мая. Работы по созданию новой орбитальной космической станции начались в Роскосмосе, пока идет техническая подготовка, сообщает kp.ru.

При этом пока неизвестно, будет ли это станция международная или национальная. МКС будут использовать еще только 7-10 лет.

«Поэтому Россия, как страна, которая всегда была лидером по строительству орбитальных станций, должна приступить к созданию нового проекта. Это тоже задача «Энергии», - сказал глава госкорпрации Роскосмос Дмитрий Рогозин.

Он рассказал о создании российскими учеными новой ракеты сверхтяжелого класса, которая должна появиться к 2028 году. Для этого готовят инфраструктуру на космодроме Восточный. Корабль смогут отправлять в дальний космос и на Луну.