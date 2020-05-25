РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 25 мая. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» на минувшей неделе вывез свыше 32 тысяч кубометров отходов с территории Люберец, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу представитель компании Наталья Безсонова.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез 30 390 кубометров твердых коммунальных отходов и 2 315 кубометров «сухих» отходов», - сказала Безсонова.

Она добавила, что в работе по вывозу мусора задействовано 79 человек и 48 единиц техники.