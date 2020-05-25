РИАМО – 25 мая. Российское правительство запретило ввоз топлива в страну до 1 октября, сообщает Nation News.
«Ограничения продлятся до 1 октября», – отмечается в материале.
Это принято, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок.
В постановлении сказано, что ограничения введены для обеспечения энергетической безопасности и стабилизации ситуации на внутреннем рынке топлива.
Кроме того, Россия производит гораздо больше топлива, чем потребляет.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии