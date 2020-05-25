РИАМО - 25 мая. XXII международный фестиваль музеев «Интермузей–2020» впервые пройдет в цифровом формате с 27 по 29 мая и соберет почти 400 участников, сообщила в понедельник журналистам статс-секретарь – заместитель министра культуры РФ, сопредседатель оргкомитета фестиваля Алла Манилова.

«390 участников у нас в виртуальном формате. Разумеется, их больше, чем возможно было бы поместить в оффлайне. Обычно это 150-170 участников», - сказала Манилова.

По ее словам, «Интермузей» - главное событие не только музейной жизни в России, но и единственный подобного рода фестиваль в мировой практике. В этом году организаторы подготовили восемь блоков мероприятий, которые объединили более 100 событий.

Как рассказал директор Российского национального музея музыки, заместитель председателя оргкомитета Михаил Брызгалов, онлайн-формат позволил малоизвестным музеям присоединиться к масштабной выставочной экспозиции. Работа фестиваля в этом году посвящена теме «Хранители мира».

«На сайте imuseum.ru каждый музей представил свой рассказ о людях, экспонатах, о том, что происходило в музее в Великой Отечественной войне. Таких примеров, оказалось очень много», - добавил Брызгалов.

Деловая программа будет посвящена информационным технологиям, межмузейным проектам, научно-исследовательской и международной работе. Кроме того, участники обсудят изменения в музейной жизни после пандемии коронавируса и роль культурно-просветительских площадок после пандемии.

Отдельная программа подготовлена и для юной аудитории. В экспозиции и круглых столах фестиваля примут участие представители Австрии, США, Италии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Словении, Израиля и других стран.

Подведение итогов и объявление победителей фестиваля «Интермузей–2020» состоится на церемонии закрытия 29 мая.