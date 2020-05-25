РИАМО - 25 мая. Мир не ждут значительные перемены после пандемии, сообщил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин.

«Я являюсь апологетом концепции, что мир, к сожалению, сильно не изменился и сильно не изменится после окончания пандемии», - сказал Родин.

Он отметил, что после пандемии люди будут сильно нуждаться в возвращении к прошлому укладу - встречах с друзьями, кино.

«Мир будет прежним», - заключил Родин.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- Массовая вакцинация от Covid‑19 в России может стартовать осенью 2020 года. Все население не сможет получить вакцину одномоментно.

- Порядка 70% россиян не поменяли планы на лето из‑за пандемии Covid‑19

Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

- Жители Лобни и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В столице самый высокий уровень самоизоляции наблюдается в поселении Московский

- Комиссия Мосгордумы поддержала законодательное регулирование дистанционной работы. По мнению депутата Инны Святенко, предлагаемые нововведения не утратят своей актуальности и после завершения пандемии.

Хотим узнать ваше мнение Хотели бы вы остаться на удаленке после снятия самоизоляции? 31% Да, мне подходит такой режим работы 31% Нет, мне сложно работать в домашних условиях 31% Хочу появляться в офисе пару раз в неделю 31% Моя работа невозможна на удаленке Результаты

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.