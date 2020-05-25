РИАМО - 25 мая. Россияне в период пандемии стали меньше смотреть телевизор и больше читать интернет-СМИ, сообщил директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения Кирилл Родин.

«У нас заметно стала сокращаться доля тех, кто смотрит телевизор. Стала заметно увеличиваться доля тех, кто считает допустимым источником информации интернет-СМИ. <...> Доля интернет-аудитории растет. Пандемия способствовала тому, что эти процессы катализировались», - сказал Родин.

Он отметил, что речь идет именно о СМИ, а не о социальных сетях.

По его словам, социальные сети с точки зрения доверия к информации не растут. 12% опрошенных считают их допустимым источником информации.