РИАМО - 25 мая. Работы по реконструкции и приспособлению для современного использования проведут на камерной сцене имени Покровского Большого театра России, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики Москвы.

Здание расположено на улице Никольская, 17, строение 1, 1А. Эскизный проект согласован с Мосгоранаследием в марте. Также были объявлены закупочные процедуры на проведение технологического и ценового аудита проектных решений.

«В 2021 году планируется завершить изыскания и проектирование, основной объем строительно-монтажных работ придется на 2022-2024 годы», – уточнил руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

На объекте выполнят первоочередные противоаварийные мероприятия, а в ходе реставрации сохранят исторические объемно-пространственные характеристики и обеспечат максимальную сохранность исторических конструкций.

Этот объект является одним из 24 знаковых федеральных проектов на территории центра Москвы с планируемым сроком ввода на период с 2020 по 2024 год.

Мероприятия, направленные на улучшение внешнего облика и создание комфортной среды за счет сохранения исторической части и развития центра Москвы, реализуются в рамках утвержденной мэром столицы Сергеем Собяниным госпрограммы «Градостроительная политика».