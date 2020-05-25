РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Защитные респираторы, халаты и бахилы общей стоимостью около 2 миллионов рубелей передали в понедельник Красногорской больнице №2, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Средства индивидуальной защиты лечебному учреждению Красногорска передала Федерация еврейских общин России. В передаче приняли участие председатель федерации Александр Борода, глава городского округа Эльмира Хаймурзина, директор российско-израильского медцентра «РАМБАМ» Марина Финберг, главный врач КГБ №2 Владимир Винокуров.

«Помощь Красногорску – не первая, которую мы оказываем. Мы уже оказали помощь 20 больницам по Москве и области. Мы понимаем необходимость в оборудовании, потребность врачей в средствах индивидуальной защиты. Сегодня мы передали средства индивидуальной защиты на сумму более 2 миллионов рублей», - сообщил Борода.

Он отметил, что федерация еврейских общин России продолжит оказывать помощь лечебным учреждениям пока это необходимо, пока вирус не будет побежден.

«Сейчас – для нас всех момент истины. Сложное серьезное испытание. Мы работаем с этим тертий месяц. Конечно, мы благодарны каждому человеку, который приходит и вносит посильный вклад – от волонтеров до предпринимателей и национальных общин, которые оказывают помощь», - сказала Хаймурзина.

Глава муниципалитета отметила, что КГБ №2 – это большой медицинский комплекс, который включает в себя детские и взрослые поликлиники, стационары, ФАПы.

«Больница подготовила список необходимого и по этому списку наши коллеги из федерации еврейских общин привезли все, что запрашивали: маски, респираторы, халаты, бахилы, расходные материалы для проведения анализов. Бригады КГБ №2 провели уже более 15 тысяч анализов на коронавирус», - добавила Хаймурзина.

Главврач больницы №2 Владимир Винокуров отметил, что основную часть гуманитарной помощи направят в детский стационар, который перепрофилирован по лечение пациентов с Covid-19.

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25 МАЯ

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