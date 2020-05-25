РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Более 80 жителей подмосковного Подольска стали донорами и сдали свыше 40 литров крови за минувшую неделю, сообщается в группе «Подольская станция переливания крови» в соцсети «ВКонтакте».

«В Подольской станции переливания крови с 18 по 22 мая принял участие в сдаче крови 81 донор, <...> 17 человек сдали кровь впервые. В результате было заготовлено 44 литра цельной крови, а у 16 доноров был осуществлен забор и заготовлено 10 литров плазмы», - говорится в сообщении.

Сотрудники медучреждения поблагодарили горожан, которые несмотря на эпидемиологическую обстановку в мире остались донорами и спасают жизни людей.

Стать донором могут все желающие в возрасте от 18 лет, не имеющие противопоказаний. С собой необходим паспорт.

Подольская станция переливания крови находиться по адресу: улица Кирова, дом 9. Узнать подробности можно по телефону: 8(496) 754-59-81.