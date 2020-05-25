РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. Конкурс детских рисунков, аппликаций и поделок «Встречаем лето» организовал в Балашихе культурно-досуговый центр «Подмосковные вечера», он продлится до 31 мая, сообщается в Instagram-аккаунте учреждения.

«Для того, чтобы принять в нем участие, необходимо выложить в своем аккаунте Instagram свою работу (рисунок, аппликацию, поделку) по теме «Встречаем лето», поставить под ним хештег #встречаем лето_ПВ , отметить @KDC_PODMOSKOVNIYE_VECHERA», - говорится в сообщении.

В описании работы необходимо указать имя и фамилию участника и не забыть открыть страницу с работой. Работы на закрытых аккаунтах не смогут быть оценены.