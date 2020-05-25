РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Жители городского округа Подольск смогут проголосовать за понравившиеся проекты по благоустройству территории в рамках инициативного бюджетирования на портале «Добродел» до 31 мая, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Для голосования жителей городского округа Подольск размещено восемь проектов, инициаторами которых выступили депутаты Московской областной думы. Это организация парковочного пространства в микрорайоне Климовск, на улице Школьная, 31/7, установка детской площадки на проспекте 50 лет Октября, у дома 20, спортплощадки у домов 29В и 29А по Красногвардейскому бульвару, а также у домов 4, 4А, 2/7 и 6 по Парадному проезду», - говорится в сообщении.

Жители могут проголосовать и за установку покрытия с ограждением на детских площадках у дома 46 по улице Комсомольская, у домов 28 и 21 по улице Трубная. Помимо этого, в голосовании участвует проект по благоустройству территории по улице Подольских курсантов.

Для голосования жителям необходимо будет авторизоваться, выбрать проект, оставить комментарий, нажать «Поддержать» и подтвердить голос.