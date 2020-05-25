РИАМО - 25 мая. В лесу на территории подмосковного Богородского округа полицейские задержали ранее судимую 39-летнюю жительницу Смоленска по подозрению в незаконном хранении наркотиков, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

При личном досмотре у женщины в рюкзаке нашли сверток с кристаллообразным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что изъятое содержимое является наркотическим средством метилэфедроном общим весом более 500 граммов», – отметила начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 30 и статьей 228.1 УК РФ. Злоумышленнице грозит до 20 лет лишения свободы. Сейчас она заключена под стражу.