РИАМО – 25 мая. Около трети россиян считают, что их отдых этим летом будет хуже прошлогоднего, сообщил в понедельник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.
Он добавил, что 95% респондентов намерены сами справиться с организацией своего отдыха.
Ранее Родин сообщил, что около 70% россиян не поменяли свои планы на лето, несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис.
Каждую весну ВЦИОМ спрашивает россиян об их планах на летний отдых. Опрос проводится по телефону у людей в возрасте старше 18 лет.
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Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
Текстовая трансляция
25 МАЯ
- Массовая вакцинация от Covid‑19 в России может стартовать осенью 2020 года. Все население не сможет получить вакцину одномоментно.
- Порядка 70% россиян не поменяли планы на лето из‑за пандемии Covid‑19
Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году?
- Жители Лобни и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье. В столице самый высокий уровень самоизоляции наблюдается в поселении Московский
- Комиссия Мосгордумы поддержала законодательное регулирование дистанционной работы. По мнению депутата Инны Святенко, предлагаемые нововведения не утратят своей актуальности и после завершения пандемии.
Хотели бы вы остаться на удаленке после снятия самоизоляции?
- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.
- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.
- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.
- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.
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