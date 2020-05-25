РИАМО – 25 мая. Около трети россиян считают, что их отдых этим летом будет хуже прошлогоднего, сообщил в понедельник директор по работе с органами государственной власти Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Кирилл Родин.

«Тревожность россиян по отношению к планам на лето возросла, увеличилась доля тех, кто относится к группе пессимистов, которые считают, что отдых пройдет хуже, чем в прошлом году. С 13% до 29% подросла эта группа», - сказал Родин.

Он добавил, что 95% респондентов намерены сами справиться с организацией своего отдыха.

Ранее Родин сообщил, что около 70% россиян не поменяли свои планы на лето, несмотря на пандемию коронавируса и экономический кризис.

Каждую весну ВЦИОМ спрашивает россиян об их планах на летний отдых. Опрос проводится по телефону у людей в возрасте старше 18 лет.

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Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

Текстовая трансляция

25 МАЯ

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Хотим узнать ваше мнение Рассчитываете ли вы отправиться на отдых в этом году? 31% Да, собираюсь за границу 31% Обязательно, но буду отдыхать в России 31% Нет, отдохну дома 31% Успел(-а) отдохнуть до пандемии 31% Не смогу из финансовых соображений Результаты

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