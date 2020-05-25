РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Глава подмосковного Красногорска Эльмира Хаймурзина поздравила выпускников с последним звонком и пожелала им успешно сдать экзамены.

«Поздравляю педагогов, родителей с выпуском. Главным героям - нашим детям - желаю успешной сдачи экзаменов, добра, счастья, любви. Самым интересным предметом является сама жизнь. Дерзайте, будьте смелыми. Побед и успехов. В добрый путь!» - написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она отметила, что традиционный последний звонок 25 мая звучит в режиме онлайн для 4 тысяч выпускников из 33 школ округа.