РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Рабочие «Мосавтодора» заделали яму на Большой Серпуховской улице в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал обращение с просьбой заделать яму на Большой Серпуховской улице. Он отметил, что яма образовалась у дома № 57а, корпус 4.

«Сотрудники Домодедовского регионального управления автомобильных дорог ГБУ МО «Мосавтодор» осмотрели автомобильную дорогу на улице Большой Серпуховской. Наличие ямы подтверждается. Работы по устранению выявленных разрушений асфальтобетонного покрытия выполнены», - сказал начальник Домодедовского регионального управления автомобильных дорог Игорь Мясоедов.

Он отметил, что указанная в обращении автомобильная дорога входит в реестр собственности Московской области и находится в оперативном управлении ГБУ МО «Мосавтодор». Жители округа могут повлиять на то, какая дорога попадет в план ремонта на следующий год, проголосовав на портале «Добродел». Голосование проводится ежегодно в период с 1 июля по 1 сентября.