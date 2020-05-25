РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Свыше 4 тысяч выпускников прощаются со школами в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

В понедельник в Подмосковье в онлайн-формате проходит последний звонок.

«В этом году в муниципалитете выпускаются порядка 1400 одиннадцатиклассников и 2700 девятиклассников. В удаленном режиме бывших школьников поздравляют директора школ и педагоги. Трогательным подарком для ребят стал видеоролик с добрыми пожеланиями и напутствиями от главы округа горокруга Красногорск Эльмиры Хаймурзиной, представителей сферы образования и учеников», - говорится в сообщении.

Для подмосковных школьников сегодня выступит певица Zivert. Трансляция областного последнего звонка будет проходить на страницах губернатора Андрея Воробьева в социальных сетях.