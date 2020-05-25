РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 мая. Рабочие приступили к капитальному ремонту кровель в двух домах микрорайона Лаговский Подольска, сообщается в группе «Территориальный отдел «Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В поселке радиоцентра Романцево в подмосковном Подольске рабочие приступили к капитальному ремонту кровли в домах №№ 1 и 2», - говорится в сообщении.

Также в микрорайоне Лаговский в текущем году будет построено четыре детские игровые площадки в деревнях Бородино, Дмитрово, Сертякино и поселке МИС на улице Академика Горячкина.