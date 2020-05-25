РИАМО – 25 мая. Число пострадавших в перестрелке около ЖК «Ясный» на Каширском шоссе в Москве увеличилось до двух человек, они находятся в больнице, сообщает ТАСС.

«У них огнестрельные ранения, предположительно, полученные в результате попадания охотничьих боеприпасов», - говорится в сообщении.

В ходе конфликта задержаны восемь человек. Правоохранители проверяют их на причастность к перестрелке.

Инцидент произошел вечером 24 мая на территории автомобильной парковки. По предварительным данным, между двумя группами мужчин произошел конфликт с применением оружия. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30, статьей 105 УК РФ (покушение на убийство), статьей 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и статьей 213 УК РФ (хулиганство).