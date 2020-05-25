РИАМО - 25 мая. Строители приступили к архитектурно-отделочным работам технических помещений на станции столичной подземки «Карамышевская», говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

Глубина залегания станции - более 30 метров. Станционный комплекс представляет собой уникальное семиэтажное подземное сооружение колонного типа, на ярусах над платформенной частью будут располагаться технологические и служебные помещения.

«Началась отделка технических помещений станции «Карамышевская» Большой кольцевой линии метрополитена. До конца мая начнется укладка гранитом станционной платформы», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Дизайн станции выбрали в ходе открытого международного архитектурного конкурса. Ее оформят в стиле авангард, а именно в стиле полотен знаменитого художника Казимира Малевича.

Станция «Карамышевская» расположена в северной части Мневниковской поймы. Она входит в западный участок Большой кольцевой линии, строительство которого планируется завершить до конца 2020 года.

Большая кольцевая линия будет перевозить как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня на МЦК. Появятся поперечные связи между многими районами Москвы. По некоторым направлениям в два-три раза уменьшится время движения в пути.