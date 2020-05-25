РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 мая. В базе центра занятости Балашихи есть порядка 2,5 тысяч вакансий с оплатой труда выше величины прожиточного минимума, все они доступны для жителей городского округа, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

В центре занятости населения городских округов Балашиха и Реутов временно приостановлен очный прием жителей. Для поиска подходящей работы и регистрации в качестве безработного необходимо подать заявление в личном кабинете на сайте www.trudvsem.ru. Также работает горячая линия: 8 (495) 521-80-98.

«Около 2,5 тысяч вакансий с оплатой труда выше величины прожиточного минимума доступно в Балашихе. Среди них есть электросварщики, слесари, инженерные конструкторы и другие», - говорится в сообщении.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева для всех специалистов центров занятости введена стимулирующая региональная доплата за апрель и май.