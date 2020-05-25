РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 мая. Порядка 100 юных пациентов прошли лечение от коронавирусной инфекции в инфекционном стационаре второй городской больницы подмосковного Красногорска, сообщил главный врач лечебного учреждения Владимир Винокуров.

Детское инфекционное отделение, которое структурно входит в Красногорскую горбольницу №2, на время эпидемии перепрофилировали для лечения юных пациентов с коронавирусом.

«В настоящее время у нас на лечении находятся 15 детей. Закончили лечение около 100 ребятишек», - сказал Винокуров.

Он добавил, что в мае на базе Нахабинской городской больницы, которая также входит в состав второй городской, открыли так называемый «легкий» стационар, куда могут быть госпитализированы пациенты из «тяжелых» стационаров для долечивания.

«Там есть свободные места, лечение проходят несколько человек», - отметил Винокуров.

По словам главного врача, специалисты Красногорской городской больницы обеспечены средствами индивидуальной защиты. Несмотря на это, среди сотрудников заболевшие коронавирусной инфекцией.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

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- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

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- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.