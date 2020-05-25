РИАМО - 25 мая. Жители Лобни и микрорайона Железнодорожный городского округа Балашиха лучше всего соблюдают режим самоизоляции в Подмосковье, в столице самый высокий уровень самоизоляции наблюдается в поселении Московский, следует из данных «Яндекса».

Индекс самоизоляции в Лобне и микрорайоне Железнодорожный Балашихи составляет 2,5 балла, в Королеве – 2,4 балла, на остальной территории Балашихи и в Красногорске – 2,3 балла.

В Москве индекс самоизоляции составляет 1,8 балла. При этом в поселении Московский (ТиНАО) он равен 2,7 балла, в Зеленограде и Щербинке – 2,1 балла, в Троицке – 2 баллам.

Из-за угрозы распространения коронавируса до конца мая все жители Московского региона должны соблюдать режим самоизоляции.

Ранее в Подмосковье и Москве начали постепенно снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. Так, возобновили работу промышленные предприятия и стройки, с рядом ограничений заработали МФЦ и каршеринг.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.