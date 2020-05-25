РИАМО - 25 мая. В понедельник 93-94% пассажиров электричек в столице надели маски, при этом перчатки есть только у 70-75% пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Дорогие пассажиры, не забывайте о средствах защиты и мерах безопасности в общественном транспорте. Просим вас ответственно и бережно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих», - говорится в сообщении.

В Москве продолжает действовать режим самоизоляции. Для поездок на транспорте по столице нужны цифровые пропуска. Пассажиры общественного транспорта обязаны носить маски и перчатки.

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Текстовая трансляция

25 МАЯ

- В Московской области за прошедшие сутки умерли 11 человек, у которых ранее был диагностирован коронавирус, всего с начала пандемии в регионе скончались 340 пациентов.

- За сутки в России зарегистрировали 8 946 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 831 заболевших. В Москве - 2 560.

- Роспотребнадзор предупредил россиян о том, что употребление крепкого алкоголя не убивает коронавирус, а повышает уязвимость организма к инфекции.

- За минувшие сутки в столице скончался 41 пациент с коронавирусом, общее число умерших человек с подтвержденным коронавирусом составило 2034.