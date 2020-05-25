РИАМО - 25 мая. Сотрудники правоохранительных органов задержали безработного мужчину, подозреваемого в угоне уборочной машины в столичном районе Северное Бутово, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В территориальный отдел полиции обратился руководитель организации по обслуживанию и содержанию автомобильных дорог с заявлением о пропаже с территории ремонтной мастерской уборочного пылесоса марки Bucher City Cat.

«В результате проведения разыскных мероприятий сотрудники полиции на 29-м километре МКАД задержали подозреваемого – 32-летнего жителя столицы. По словам задержанного, он завладел транспортным средством, чтобы покататься», - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».