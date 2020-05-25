В рамках расследования уголовного дела по факту перестрелки на территории автомобильной парковки около ЖК «Ясный» по Каширскому шоссе были задержаны трое подозреваемых.

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